Возбуждено уголовное дело после ДТП с шестью жертвами в Смоленской области

Следователи в Смоленской области возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли шесть человек. Об этом 5 января сообщается на сайте регионального СКР.

«В настоящее время следственными органами Следственного комитета России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — сказано в тексте.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального управления СК, сотрудники полиции и МЧС. Они фиксируют следы аварии и изымают необходимые для установления причин ДТП образцы. Отмечается, что вскоре будут назначены автотехническая и другие судебные экспертизы.

Инцидент произошел ранее во вторник на трассе Р-120 Орел–Смоленск, столкнулись два легковых автомобиля ВАЗ-2115 и Hyundai. Погибли четыре женщины и двое мужчин: водители обоих транспортных средств, пассажирка автомашины ВАЗ и три пассажира иномарки. Четвертая пассажирка Hyundai госпитализирована. По предварительным данным, среди жертв аварии есть дети.