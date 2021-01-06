Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Всемирный банк оценил влияние вакцинации на восстановление экономики РФ
Мир
Украинская компания «Биолек» подтвердила подачу заявки на регистрацию «Спутника V»
Культура
Церемонию вручения премии «Грэмми» перенесли из-за пандемии
Мир
ЦИК Украины планирует провести выборы на отдельных территориях Донбасса
Спорт
Назван состав сборной России в матче молодежного ЧМ против Финляндии
Мир
США заявили о возможной причастности РФ к кибератаке на госучреждения
Экономика
Новак выразил надежду на улучшение ситуации на рынке нефти в апреле
Экономика
Новак заявил о позитивной оценке Россией ситуации на рынке нефти
Общество
Вильфанд назвал 2020 год рекордно теплым за всю историю наблюдений

Возбуждено уголовное дело после ДТП с шестью жертвами в Смоленской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи в Смоленской области возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли шесть человек. Об этом 5 января сообщается на сайте регионального СКР.

Криво руля: число ДТП с неисправными машинами увеличилось на 13%
Почти треть таких аварий приходится на Красноярский край

«В настоящее время следственными органами Следственного комитета России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — сказано в тексте.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального управления СК, сотрудники полиции и МЧС. Они фиксируют следы аварии и изымают необходимые для установления причин ДТП образцы. Отмечается, что вскоре будут назначены автотехническая и другие судебные экспертизы.

Инцидент произошел ранее во вторник на трассе Р-120 Орел–Смоленск, столкнулись два легковых автомобиля ВАЗ-2115 и Hyundai. Погибли четыре женщины и двое мужчин: водители обоих транспортных средств, пассажирка автомашины ВАЗ и три пассажира иномарки. Четвертая пассажирка Hyundai госпитализирована. По предварительным данным, среди жертв аварии есть дети.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020