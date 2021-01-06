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Байден выразил оптимизм по поводу исхода выборов в Сенат в Джорджии

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Избранный президент США Джо Байден испытывает оптимизм относительно результатов второго тура выборов в Сенат Конгресса в штате Джорджия. Об этом он заявил 5 января в интервью радиостанции V-103.

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«Нам нужно восстановить достоинство, честь и верность друг другу. Необходимо вернуть этой стране единство. По этой причине я так воодушевлен перспективой (возможной) победы (демократов) Джона (Оссоффа) и проповедника (Рафаэля Уорнока)», — сказал он.

Байден обратил внимание на то, что в случае обоих кандидатов, места в сенате между демократами и республиканцами распределятся поровну и таким образом вице-президента США станет лидером большинства в сенате.

«Она (избранная вице-президентом Камала Харрис) будет обладать правом голоса, чтобы переломить любое равное голосование, и это дает демократам 51 голос», — подчеркнул Байден.

Накануне Байден, выступая перед сторонниками в штате Джорджия, заявил, что граждане США получат по $2 тыс. в качестве поддержки в условиях пандемии при условии, если демократы получат контроль над сенатом.

Второй тур выборов в Сенат Конгресса США начался в штате Джорджия начался 5 января. Во время первого тура никто из кандидатов не набрал более 50% голосов. Места республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер в сенате оспаривают демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок. Избиратели смогут отдать голос на участках вплоть до 19:00 (6 января, 3:00 мск).

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