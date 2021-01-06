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Назван состав сборной России в матче молодежного ЧМ против Финляндии

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Федерация хоккея России 6 января опубликовала в Twitter состав молодежной сборной России в матче за бронзовую медаль на Молодежном чемпионате мира.

На воротах будут стоять Ярослав Аскаров и Артур Артямов. В состав первого звена вошли: Егор Афанасьев, Марат Хуснутдинов, Василий Подколзин, Семен Чистяков и Шакир Мухамадуллин.

хоккей

Сборная России поборется за третьей место со сборной Финляндии. Матч стартует в среду, 6 января, в 01:30 мск в канадском Эдмонтоне.

Накануне сборная России уступила канадцам в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею со счетом 5:0. Заброшенными шайбами отметились Алекс Ньюхук, Коннор Макмайкл, Коул Перфетти, Брэйден Шнайдер и Дилан Козенс.

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов заявил, что спортсменам не хватило энергии или мастерства, чтобы перевернуть игру.

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