Викторию Нуланд выдвинули на должность заместителя госсекретаря США

Бывшая помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд может занять должность заместителя госсекретаря по политическим вопросам. Об этом сообщает Politico во вторник, 5 января.

«Опытный дипломат, Виктория Нуланд, будет выдвинута на должность заместителя государственного секретаря по политическим вопросам», — пишет издание.

Another veteran diplomat, Victoria Nuland, will be nominated for the role of under secretary of State for political affairs, one of the people said