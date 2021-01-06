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Викторию Нуланд выдвинули на должность заместителя госсекретаря США

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Бывшая помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд может занять должность заместителя госсекретаря по политическим вопросам. Об этом сообщает Politico во вторник, 5 января.

«Опытный дипломат, Виктория Нуланд, будет выдвинута на должность заместителя государственного секретаря по политическим вопросам», — пишет издание.

Отмечается, что избранный президент США Джо Байден также намерен назначить на должность замгоссекретаря экс-представителя Госдепа Венди Шерман.

Нуланд занимала должность помощника госсекретаря США с сентября 2013 по январь 2017 года. Она активно участвовала в событиях вокруг политического кризиса на Украине и посещала Киев в разгар массовых волнений зимой 2013–2014 годов.

Власти России внесли Нуланд в черный список в ответ на введение США персональных визовых и финансовых санкций.

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