Викторию Нуланд выдвинули на должность заместителя госсекретаря США

Бывшая помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд может занять должность заместителя госсекретаря по политическим вопросам. Об этом сообщает Politico во вторник, 5 января.

«Опытный дипломат, Виктория Нуланд, будет выдвинута на должность заместителя государственного секретаря по политическим вопросам», — пишет издание.

Another veteran diplomat, Victoria Nuland, will be nominated for the role of under secretary of State for political affairs, one of the people said https://t.co/zw48DwFusz pic.twitter.com/Z6FhQU7Kpr — POLITICO (@politico) January 5, 2021

Отмечается, что избранный президент США Джо Байден также намерен назначить на должность замгоссекретаря экс-представителя Госдепа Венди Шерман.

Нуланд занимала должность помощника госсекретаря США с сентября 2013 по январь 2017 года. Она активно участвовала в событиях вокруг политического кризиса на Украине и посещала Киев в разгар массовых волнений зимой 2013–2014 годов.

Власти России внесли Нуланд в черный список в ответ на введение США персональных визовых и финансовых санкций.