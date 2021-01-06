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Завербованный «Талибаном» солдат убил семь военных в Афганистане

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Солдат, завербованный запрещенным в России радикальным движением «Талибан», убил семь военнослужащих армии Афганистана и покинул свой пост в провинции Газни. Об этом 6 января сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

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Сообщается, что военнослужащих отравили и застрелили. Нападавший скрылся вместе с оружием и боеприпасами. Ответственность за убийство взяло на себя движение «Талибан».

Ранее, 2 января, боевики «Талибана» угнали автобус с пассажирами. Инцидент произошел в провинции Герат, расположенной на западе Афганистана.

В феврале 2019 года Соединенные Штаты и движение «Талибан» в Дохе подписали мирное соглашение, согласно которому американская сторона должна была сократить численность войск в Афганистане и продолжить вывод своего военного контингента и сил НАТО в течение 14 месяцев.

Запрещенное в России движение «Талибан» сформировалось в Пакистане в 1992 году. Оно провозгласило своей целью создание «истинно исламского» государства и было направлено против афганского правительства. В начале 1995 года значительные силы радикального исламского движения вторглись с территории Пакистана в Афганистан. Они установили на большей части страны свою власть. В 2001 году режим талибов в Афганистане был ликвидирован силами войск международной коалиции. Остатки отрядов движения продолжили вести вооруженную борьбу против правительства. После вывода большей части международных коалиционных сил в стране деятельность «Талибана» активизировалась.

Москва в качестве посредника неоднократно пыталась договориться о мирных переговорах между талибами и Кабулом. Обстановка в Афганистане остается напряженной.

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