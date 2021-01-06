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Иранский реактор назвали в честь убитого физика-ядерщика Фахризаде

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Иранский исследовательский реактор получил свое название в честь погибшего физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, сообщает агентство IRNA со ссылкой на главу Организации по атомной энергии Ирана Али Акбара Салехи.

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«В честь мученика Мохсена Фахризаде, сердца Организации по атомной энергии на территории Шахида Шахриари, мы называем жемчужину этого места — исследовательский реактор в Тегеране», — заявил он.

Физика-ядерщика Фахризаде убили в Иране 27 ноября. Нападение на ученого произошло в городе Абсард провинции Тегеран. Он получил смертельные ранения в результате взрыва и стрельбы.

По словам министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, к убийству Фахризаде может быть причастен Израиль.

Покушение на ученого назвали террористическим актом. Произошедшее связали с попыткой администрации американского президента Дональда Трампа и правительства израильского премьера Биньямина Нетаньяху усилить давление на республику, чтобы затруднить переговоры по возвращению Тегерана в ядерную сделку.

В декабре президент Ирана Хасан Роухани заявил, что целью убийства ученого были дестабилизация и развязывание войны на Ближнем Востоке, и пообещал отомстить.

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