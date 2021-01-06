Иранский реактор назвали в честь убитого физика-ядерщика Фахризаде

Иранский исследовательский реактор получил свое название в честь погибшего физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, сообщает агентство IRNA со ссылкой на главу Организации по атомной энергии Ирана Али Акбара Салехи.

«В честь мученика Мохсена Фахризаде, сердца Организации по атомной энергии на территории Шахида Шахриари, мы называем жемчужину этого места — исследовательский реактор в Тегеране», — заявил он.

Физика-ядерщика Фахризаде убили в Иране 27 ноября. Нападение на ученого произошло в городе Абсард провинции Тегеран. Он получил смертельные ранения в результате взрыва и стрельбы.

По словам министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, к убийству Фахризаде может быть причастен Израиль.

Покушение на ученого назвали террористическим актом. Произошедшее связали с попыткой администрации американского президента Дональда Трампа и правительства израильского премьера Биньямина Нетаньяху усилить давление на республику, чтобы затруднить переговоры по возвращению Тегерана в ядерную сделку.

В декабре президент Ирана Хасан Роухани заявил, что целью убийства ученого были дестабилизация и развязывание войны на Ближнем Востоке, и пообещал отомстить.