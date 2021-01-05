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Всемирный банк оценил влияние вакцинации на восстановление экономики РФ

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Восстановлению экономики России поможет вакцинация населения, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики» Всемирного банка (ВБ), опубликованного во вторник, 5 января.

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Отмечается, что рост экономики в стране активизируется в умеренном масштабе в 2021 году и составит до 2,6% в условиях борьбы с возросшим числом случаев заражения коронавирусом.

«Распределение вакцины в начале 2021 года… как ожидается, поможет восстановлению, и рост в конечном счете составит до 3% в 2022 году», — сказано в документе.

По оценке экономистов банка, в прошедшем году ВВП России сократился на 4%, однако в конце декабря ВБ улучшил прогноз падения ВВП в стране в 2020 году до 4% с 5%, ожидавшихся в сентябре.

В декабре ВБ дал России рекомендации по ускорению экономического роста и интеграции в глобальные цепочки стоимости. Среди них значились пересмотр политики импортозамещения, поддержка сектора услуг и создание национального института по привлечению инвестиций.

В том же месяце глава Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил, что объемы производства в мире вернутся к показателям, которые были до пандемии, через два-три года.

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