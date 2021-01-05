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Украинская компания «Биолек» подтвердила подачу заявки на регистрацию «Спутника V»

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Харьковская компания «Биолек» подтвердила подачу заявки в министерство здравоохранения Украины на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщается во вторник, 5 января, на сайте компании.

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«В связи с многочисленными запросами администрация АО «Биолек» сообщает, что 31.12.2020 в адрес минздрава Украины нами действительно было отправлено заявление о государственной регистрации лекарственного средства — вакцины «Гам-Ковид-Вак». Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, производства ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи», МЗ РФ», — сказано в заявлении.

Ранее, 2 января, замминистра здравоохранения Украины и главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что власти страны будут использовать только те вакцины, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований.

После этого фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде инициировала сбор подписей с требованием обеспечения граждан страны российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

При этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о готовности России полностью передать Украине технологии для производства вакцины «Спутник V» на территории страны.

«Спутник V» — первая в мире и России вакцина против коронавируса. Препарат был разработан специалистами Центра имени Гамалеи и зарегистрирован 11 августа.

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