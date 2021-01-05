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На Украине конфисковали рекордную партию наркотиков

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В украинском городе Львов правоохранители изъяли рекордную партию героина весом более 1 т, сообщается на сайте офиса генерального прокурора Украины во вторник, 5 января.

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«Ориентировочная стоимость изъятого наркотического средства по ценам черного рынка составляет 2,3 млрд гривен (более $81 млн)», — сказано в сообщении.

По данным следствия, наркотики были ввезены на территорию Украины из Пакистана в декабре прошлого года через морской торговый порт Одессы. После этого товар под видом пищевой продукции транспортировали на западную Украину, чтобы переправить в страны Европейского союза как дипломатический груз.

Во время обыска складов во Львове, где хранился наркотик, были задержаны четыре гражданина Турции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией наркотиков и имущества.

Досудебное расследование продолжается, полиция ищет соучастников.

В конце декабря в столице Гватемалы конфисковали партию кокаина общей массой 418 кг. Ее обнаружили в одном из складских помещений на территории международного аэропорта Ла-Аурора. Наркотики спрятали в 16 картонных коробках, в которых по накладным были порошковые краски.

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