Пьяный лихач протаранил легковушку с тремя детьми под Норильском

В Красноярском крае пьяный водитель столкнулся с автомобилем, в котором находилась семья с тремя детьми, сообщается 5 января в сообществе «Подслушано в Дудинке» в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что ДТП произошло на соединяющей Дудинку с Норильском трассе. Mercedes вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota, в которой находились родители и их трое детей, после чего скрылся с места аварии.

По словам очевидцев, водитель Mercedes был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В результате водитель Toyota доставлен в больницу со множественными переломами, а его жена находится в коме. Один ребенок получил перелом таза, еще двое отделались ушибами.

Кроме того, в происшествии пострадал водитель такси, который уходил от столкновения и врезался в столб.

Ранее в этот день шесть человек погибли в результате автомобильной аварии в Смоленской области, еще один пострадал. По предварительным данным, среди жертв аварии есть дети.