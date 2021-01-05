Диетолог перечислила мешающие похудеть привычки

Немецкий диетолог Андра Шмидт написала статью для портала FitForFun о привычках, которые мешают похудеть.

Так, набору веса способствует длительное недосыпание. Если человек спит менее семи часов в сутки, то организм начинает вырабатывать больше гормона грелина, который отвечает за контроль голода и сытости. Он, в свою очередь, замедляет обмен веществ и препятствует расщеплению жиров за ночь.

Еще одним препятствием на пути к стройности является утренний стресс — повторяющийся сигнал будильника. По словам специалиста, это создает стресс для организма, из-за чего вырабатывается кортизол, который нарушает выработку белков. В результате действия гормона организм начинает сжигать мышцы для получения необходимой энергии.

Также диетолог назвала вредной привычкой пить кофе сразу после пробуждения, так как это приводит к выбросу кортизола. Лучше с утра выпить стакан теплой воды или воды с лимоном, так как это позволит ускорить обмен веществ.

Ни в коем случае нельзя пропускать обед и другие приемы пищи, так как организм реагирует на это замедлением процесса жиросжигания, подчеркнула Шмидт. Кроме того, это сказывается на работоспособности и концентрации.

Шмидт также призвала ежедневно делать 10 тыс. шагов, по возможности ходить по лестнице и отказываться от поездок на машине, когда это возможно, так как пониженная активность приводит к набору веса.

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