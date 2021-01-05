Россия и Белоруссия будут совместно исследовать штаммы коронавируса
Главный санитарный врач Белоруссии Александр Тарасенко рассказал, что страна намерена проводить с Россией совместные исследования штаммов новой коронавирусной инфекции.
По словам Тарасенко, на данный момент есть предварительная договоренность в Роспотребнадзором о проведении совместных исследований с целью определить, какие штаммы коронавируса распространены в Белоруссии, а какие в России.
Совместная работа специалистов может начаться уже после новогодних и рождественских каникул. Тарасенко отметил, что данная информация особенно актуальна после открытия границ. При этом он подчеркнул, что ситуация с инфекцией в Белоруссии стабилизируется.
«Стабилизация есть», — цитирует Тарасенко ТАСС 5 января.
Ранее во вторник сообщалось, что Россия передала для медучреждений Белоруссии на безвозмездной основе 300 наборов тест-систем для диагностики COVID-19.
По словам посла РФ в Белоруссии Дмитрия Мезенцева, наборы тест-систем, произведенных центром «Вектор», необходимы для пробоподготовки на 30 тыс. тестов.