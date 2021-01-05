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Эр-Рияд рассказал о подсчете снижения запасов нефти в рамках ОПЕК+

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База отсчета снижения коммерческих запасов нефти в рамках сделки ОПЕК+ будет формироваться от данных 2015-2019 годов, заявил 5 января министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.

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Такой вариант более реалистичен, чем отсчет от данных 2010-2014 годов, передает его слова «Интерфакс».

Ранее во вторник в ходе заседания стран ОПЕК+ Саудовская Аравия объявила, что добровольно сократит добычу нефти примерно на 1 млн баррелей в сутки в феврале и марте до 8,125 млн б/с. Таким образом власти страны надеются предотвратить накопление запасов.

Вице-премьер России Александр Новак сравнил решение Эр-Рияда с новогодним подарком, который призван ускорить уменьшение излишков.

При этом Казахстан и Россия условились поэтапно увеличивать добычу нефти в феврале и марте по 65 тыс. б/с и 10 тыс. б/с соответственно.

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