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Канада обяжет желающих въехать в страну сдавать тест на COVID-19

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Канадские власти с 7 января обяжут прибывающих в страну людей сдавать тест на коронавирус. Об этом во вторник, 5 января, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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«С четверга (7 января — Ред.) те, кто хочет приехать в Канаду, должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус, прежде чем сесть на самолет», — приводит ТАСС слова главы государства.

Трюдо отметил, что прибывающие также должны будут составить план по соблюдению обязательного двухнедельного карантина.

Кроме того, он призвал граждан Канады по возможности не покидать страну без веских на то причин.

В середине декабря Трюдо спрогнозировал, что пандемия коронавируса закончится в 2021 году, пишет «Газета.ру».

В начале декабря в министерстве здравоохранения Канады одобрили использование в стране вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech. Отмечается, что вакцина имеет временные разрешения «на импорт, рекламу и продажу».

Согласно последним данным портала Wordometer, число инфицированных коронавирусом в Канаде превысило 617 тыс. с начала пандемии, умерли более 16 тыс. человек, выздоровели 521,2 тыс. пациентов.

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