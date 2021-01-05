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Токаев написал статью после слов депутата Госдумы о Казахстане

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что территорию его страны «никто извне» не отдавал, и народ проживал на ней веками. Об этом он заявил в опубликованной 5 января республиканской газетой Egemen Qazaqstan статье «Независимость превыше всего».

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«Наша священная земля, унаследованная от наших предков, — это наше главное богатство. Никто извне не отдал казахам эту огромную территорию. Наша история сегодня не измеряется 1991 или 1936 годом. Наши люди жили и росли здесь во времена Казахского ханства, а затем в Золотой Орде, Тюркском каганате, при гуннах и саках. Одним словом, глубокие корни нашей национальной истории лежат в глубине древности», — написал Токаев.

Он отметил, что в настоящее время у Казахстана есть международно признанная граница, установленная двусторонними соглашениями, которую никто не может оспорить.

По словам Токаева, необходимо сдержанно, официально и публично противостоять провокационным действиям, в которых ставится под сомнение территориальная целостность страны и критикуются добрососедские отношения.

В декабре глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов упомянул в телеэфире, что территория Казахстана — это большой подарок от России. МИД Казахстана передал ноту России после слов Никонова о землях республики.

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