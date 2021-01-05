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Вильфанд назвал 2020 год рекордно теплым за всю историю наблюдений
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Вильфанд назвал 2020 год рекордно теплым за всю историю наблюдений

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что 2020 год стал рекордно теплым практически во всех федеральных округах России за всю историю метеонаблюдений.

«Впервые за всю 130-летнюю историю регулярных метеонаблюдений во всех федеральных округах этот год стал рекордным, исключение — Северо-Кавказский округ. Это удивительно, просто редчайший случай», — цитирует его ТАСС во вторник, 5 января.

Кроме того, в прошедшем году среднегодовая температура в Москве оказалась выше нормы на 3 градуса. По словам метеоролога, подобные рекорды связаны с глобальным потеплением.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра назвал регионы, в которых в ближайшие дни следует ожидать погодных аномалий.

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