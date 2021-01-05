Вильфанд назвал 2020 год рекордно теплым за всю историю наблюдений
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что 2020 год стал рекордно теплым практически во всех федеральных округах России за всю историю метеонаблюдений.
«Впервые за всю 130-летнюю историю регулярных метеонаблюдений во всех федеральных округах этот год стал рекордным, исключение — Северо-Кавказский округ. Это удивительно, просто редчайший случай», — цитирует его ТАСС во вторник, 5 января.
Кроме того, в прошедшем году среднегодовая температура в Москве оказалась выше нормы на 3 градуса. По словам метеоролога, подобные рекорды связаны с глобальным потеплением.
Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра назвал регионы, в которых в ближайшие дни следует ожидать погодных аномалий.