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Новак выразил надежду на улучшение ситуации с COVID-19 благодаря вакцинации

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Ситуация с пандемией коронавируса должна улучшиться благодаря началу вакцинации от COVID-19 в мире. Надежду на это выразил вице-премьер России Александр Новак по итогам заседания стран ОПЕК+ 5 января.

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«Мы все-таки оптимистичны и верим в те вакцины, которые появились на мировых рынках и были зарегистрированы. <…> Как сказал министр [энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман], в ближайшее время локдауны должны будут все-таки закончиться и ситуация будет улучшаться», — сказал он.

Российский вице-премьер напомнил, что первые две вакцины от COVID-19 в мире были разработаны именно в России и сегодня используются во многих странах.

Накануне Новак выразил надежду на то, что с началом вакцинации от коронавируса рынок нефти будет восстанавливаться в 2021 году.

В конце декабря вице-премьер РФ уже отмечал, что появление вакцин от COVID-19 способствует восстановлению спроса на нефть.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России 15 декабря. Гражданам предлагают привиться препаратом «Спутник V». Он был разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в РФ и мире вакциной от коронавирусной инфекции. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%.

О регистрации второй российской вакцины стало известно 14 октября, препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработал государственный научный центр «Вектор».

Кроме того, в декабре в странах Европы первые добровольцы также получили прививку от COVID-19 в рамках кампании по вакцинации.

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