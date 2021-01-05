Саудовская Аравия добровольно сократит добычу нефти почти на 1 млн б/с

Саудовская Аравия добровольно сократит добычу нефти примерно на 1 млн б/с в феврале и марте, в результате новая квота составляет 8,125 млн б/с. Об этом сообщил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман по итогам заседания стран-участниц ОПЕК+ 5 января.

Он отметил, что Эр-Рияд не просил кого-либо сокращать добычу, соответствующее решение Саудовская Аравия приняла добровольно. Таким образом власти страны надеются предотвратить накопление запасов добровольным сокращением, пишет «Интерфакс».

Ранее в этот день источники Reuters заявили, что страны ОПЕК+ обсуждали возможность увеличения добычи нефти в феврале для России и Казахстана и добровольного снижения для Саудовской Аравии.

Также сообщалось, что в перерыве заседания Москва и Эр-Рияд смогли достичь компромисса по добыче нефти — стороны условились продлить сокращение добычи в феврале с последовательным наращиванием в марте.

По результатам встречи стало известно, что Россия и Казахстан будут поэтапно наращивать добычу в феврале и марте по 65 тыс. б/с и 10 тыс. б/с соответственно.

Согласно материалам ОПЕК+, новая квота России по добыче нефти в рамках договоренностей ОПЕК+ в феврале составит 9,184 млн б/с, в марте — 9,249 млн б/с.

В марте 2020 года страны — участницы сделки ОПЕК+ не согласовали уровень добычи нефти с целью снижения. После этого стало известно, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и одновременно снизить цены. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине.

Соглашение по стабилизации ситуации на рынке углеводородов страны — участницы ОПЕК+ согласовали только в апреле.