Меркель объявила о продлении карантина в Германии до 31 января
Канцлер Германии Ангела Меркель 5 января сообщила, что карантин в стране продлевается до 31 января из-за пандемии коронавируса.
Власти пошли на такой шаг из-за продолжающегося роста новых случаев заболевания COVID-19 в стране, передает BZ-Berlin.
«Мы должны быть особенно осторожными сейчас. Мы находимся в новой и чрезвычайной ситуации», — приводит DW слова Меркель.
В качестве нового правила при продлении и ужесточении карантина появилось следующее — в кризисных регионах ФРГ из-за коронавируса запретят отдаляться от дома без уважительной причины на расстояние более 15 км.
Власти надеются, что изоляция снизит уровень заражения настолько, чтобы снова возобновить эффективное отслеживание контактов. Приемлемый уровень инфицирования для этого составляет 50 случаев на 100 тыс. жителей.
В середине декабря Меркель заявила, что ФРГ может вернуться к нормальной жизни осенью 2021 года.
Локдаун в Германии был введен 16 декабря. В это время не работали магазины розничной торговли, за исключением продовольственных, в школах прекратилось очное обучение, а детские сады закрылись. Ожидалось, что принятые меры будут действовать до 10 января.
По данным портала Worldometer на 5 января, в Германии зафиксировано 1,8 млн случаев COVID-19, 36,2 тыс. пациентов скончались, 1,4 млн человек выздоровели.