В Крыму заявили об отсутствии планов воевать за воду с Украиной

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель во вторник, 5 января, назвал ложью заявление Киева о возможном «вторжении российской армии» на территорию Украины.

Ранее в январе Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала информацию о наступлении на Херсонскую область под «надуманным предлогом» с целью получения контроля над дамбой Северо-Крымского канала, пишет «Газета.ру».

«Киевские власти продолжают тиражировать мифы о российской агрессии. Чем чудовищнее ложь, тем больше людей можно ввести в заблуждение. Это давно известный грязный прием. Мы не собираемся захватывать никакие каналы и чужие территории, но своего не отдадим. Вопрос с водообеспечением будет решен без Украины и не военным путем», — сказал Гемпель в беседе с «РИА Новости».

Он полагает, что в настоящий момент для крымчан небезопасно получать воду из Украины, потому что, по его словам, она может быть отравлена.

В декабре глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что первую в России опреснительную установку в республике начнут создавать в 2021 году. Он отметил, что строительство займет приблизительно 14–15 месяцев.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на это заявил, что Киев намерен найти компанию, которую Россия привлечет к внедрению технологий опреснения воды в Крыму, чтобы помешать реализации проекта.

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал подобные угрозы самодурством.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. В настоящее время жители и предприятия региона получают воду из местных источников. В свою очередь президент России Владимир Путин заверил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена и экономить на этом власти не будут.