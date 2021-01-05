Цена нефти WTI превысила $50 за баррель впервые с февраля

Цена нефти марки WTI в ходе торгов на Лондонской бирже ICE во вторник, 5 января, превысила $50 за баррель впервые с 26 февраля 2020 года.

Согласно данным торгов на 19:04 мск, стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 4,3% и составила $53,3 за баррель, а цена нефти WTI на февраль на 18:49 мск ― $50,09 за баррель.

Ранее в этот день издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщило, что Россия и Саудовская Аравия достигли компромисса по добыче нефти в феврале в рамках ОПЕК+ — стороны условились продлить сокращение добычи, а затем снова начать наращивать ее в марте.

Накануне стало известно, что большинство стран — членов ОПЕК+ выступило за продление нынешнего уровня добычи нефти на февраль, при этом Россия придерживалась другой позиции.

На заседании мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоялось накануне, решался вопрос готовности рынка нефти к новому росту добычи на объем до 500 тыс. баррелей в сутки.

В марте 2020 года страны — участницы сделки ОПЕК+ не согласовали уровень добычи нефти с целью снижения. После этого стало известно, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и одновременно снизить цены. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине.

Соглашение по стабилизации ситуации на рынке углеводородов страны — участницы ОПЕК+ согласовали только в апреле.