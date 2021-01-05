Источник сообщил об обсуждении в ОПЕК+ роста добычи для РФ и Казахстана

ОПЕК+ на заседании 5 января обсуждает возможность увеличения добычи нефти в феврале для России и Казахстана. Об этом сообщили источники Reuters.

Как рассказал «РИА Новости» источник в одной из делегаций альянса, обсуждается возможность роста добычи для России на 65 тыс. баррелей в сутки в феврале, а для Казахстана ― на 10 тыс.

Добавляется, что Саудовская Аравия при этом добровольно сократит добычу.

Ранее в этот день собеседники The Wall Street Journal заявили, что России и Саудовской Аравии удалось достигнуть компромисса по добыче нефти в феврале — стороны условились продлить сокращение добычи.

Накануне стало известно, что большинство стран — членов ОПЕК+ выступило за продление нынешнего уровня добычи нефти на февраль, при этом Россия придерживалась другой позиции.

На заседании мониторингового комитета решался вопрос готовности рынка нефти к новому росту добычи на объем до 500 тыс. баррелей в сутки.

В марте 2020 года страны — участницы сделки ОПЕК+ не согласовали уровень добычи нефти с целью снижения. После этого стало известно, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и одновременно снизить цены. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине.

Соглашение по стабилизации ситуации на рынке углеводородов страны — участницы ОПЕК+ согласовали только в апреле.