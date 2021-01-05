Киев заявил о выходе из соглашения СНГ о защите интеллектуальной собственности

Кабмин Украины одобрил законопроект о выходе страны из соглашения в рамках СНГ о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности. Об этом во вторник, 5 января, заявил представитель украинского правительства в Верховной раде Василий Мокан.

«Данное соглашение не соответствует современному состоянию экономических отношений между государствами ― членами СНГ. А обязательства Украины, которые возникли в течение срока действия соглашения, урегулированы», ― написал он на своей странице в Facebook.

Мокан отметил, что представители Украины на протяжении длительного времени не участвуют в заседаниях Межгосударственного совета, разработке проектов международных договоров в рамках СНГ, а также не обмениваются патентной, нормативно-методической документацией в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности.

16 декабря 2020 года стало известно, что правительство Украины приняло решение о выходе страны из соглашения о координации межгосударственных отношений в сфере электроэнергетики СНГ.

Кроме того, Киев вышел из горной хартии государств, подписанной в Москве 27 марта 1997 года, а также из соглашений с СНГ об основных принципах сотрудничества и координации отношений в области использования атомной энергии в мирных целях.

23 ноября Украина в одностороннем порядке вышла из Договора о проведении согласованной монопольной политики с СНГ. Ранее Киев прекратил действие ряда соглашений и договоров с РФ и СНГ. В июле Украина расторгла меморандум с Россией о борьбе с терроризмом.

Всего за последние пять лет киевские власти разорвали 150 соглашений с Россией, в том числе денонсировали базовый договор о дружбе.