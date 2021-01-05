Траулер «Герои Даманского» потерял ход в Охотском море, угрозы экипажу нет. Об этом во вторник, 5 января, заявили в Росморречфлоте.

«Сегодня (5 января. — Ред.) потерял ход траулер «Герои Даманского» с 60 рыбаками на борту в Охотском море», ― рассказали «РИА Новости» в Росморречфлоте.

Отмечается, что причиной потери хода стали намотанные на винт сети, в настоящее время нет шторма и обледенения.

Рядом с траулером есть плавбаза «Хотин», которая обеспечит безопасность рыбаков. Кроме того, в район направлено спасательное судно Росрыболовства «Сибирский».

В Росморречфлоте подчеркнули, что траулер не поврежден, топливо не разлилось, поэтому угрозы экологии нет.

28 декабря судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, двоих моряков подняли на борт рыболовного траулера «Войково». Велись поиски 17 человек.

На следующий день в Мурманской области был объявлен траур. Правительство региона сообщило об оказании помощи семьям погибших.

В Росрыболовстве ранее заявляли, что возможной причиной крушения стали обледенение судна при шторме и несоблюдение техники безопасности.