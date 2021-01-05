Россия передала Белоруссии 300 наборов тест-систем на COVID-19

Россия передала для медучреждений Белоруссии на безвозмездной основе 300 наборов тест-систем для диагностики COVID-19. Гумпомощь в республике приняли 5 января.

По словам посла РФ в Белоруссии Дмитрия Мезенцева, наборы тест-систем, произведенных центром «Вектор», необходимы для пробоподготовки на 30 тыс. тестов.

Передачу гумпомощи дипломат назвал очередным шагом, подтверждающим особую систему отношений между двумя странами. Глава дипмиссии также поблагодарил белорусских коллег за то, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» впервые была зарегистрирована за рубежом именно на территории республики.

«Несколько дней назад, до Нового года, началась массовая вакцинация граждан Беларуси. В рамках договора уже определены поставки вакцины на январь-февраль-март. Более того, мы ожидаем в феврале-марте совместное производство вакцины на территории Беларуси», — заявил он.

21 декабря в РФПИ сообщили, что вакцина «Спутник V» получила в Белоруссии регистрационное удостоверение, ставшее первым зарубежным документом аккредитации российского препарата. Прививать граждан республики «Спутником V» начали 29 декабря, когда прибыла первая партия вакцины.

Как отмечал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, быстрый доступ Белоруссии к российской вакцине стал возможен благодаря эффективной работе регуляторной системы республики.

Ожидается, что производство российской вакцины от коронавируса в Белоруссии начнется во II квартале 2021 года.

В ноябре президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко отметили важное значение договоренности о поставках в республику российской вакцины от коронавируса.

В конце августа Лукашенко заявил, что верит в хорошее качество российской вакцины от COVID-19.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа в России. Она стала первой в мире вакциной против коронавируса. Препарат разработали специалисты центра им. Н.Ф. Гамалеи.