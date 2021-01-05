Начался второй тур выборов в сенат в Джорджии

Второй тур выборов в Сенат Конгресса США начался в штате Джорджия. От него будет зависеть расклад сил в верхней палате, передает телеканал «Известия». Во время первого тура никто из кандидатов не набрал более 50% голосов. Избиратели смогут отдать голос на участках вплоть до 19:00. По ходу обработки бюллетеней СМИ озвучат промежуточные результаты. Проголосовать можно с 14 декабря на участках или по почте. Результаты выборов окажут большое влияние на то, какими будут минимум два первых года правления Байдена.

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