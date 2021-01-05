Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили производство вакцин

Владимир Путин провёл телефонный разговор с Ангелой Меркель. Политики обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией, сообщает телеканал «Известия». Отметили перспективы совместного производства вакцин. Лидеры затронули вопросы реализации Минских соглашений достигнутых в ходе нормандских саммитов. Также президент России и федеральный канцлер германии поздравили друг друга с новогодними и рождественскими праздниками.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.