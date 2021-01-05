Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Путин назвал снижение безработицы важнейшей задачей на 2021 год
Спорт
Россиянин Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе «Тур де Ски»
Экономика
Источник сообщил о компромиссе между Москвой и Эр-Риядом по добыче в феврале
Общество
Собянин заверил в выполнении соцобязательств вопреки дефициту бюджета
Мир
МИД обвинил США в возобновлении Ираном обогащения урана на 20%
Общество
Глава Минтруда заявил об индексации пенсий в 2021 году выше уровня инфляции
Общество
Более 760 детских садов планируется построить в России в 2021 году
Общество
Путин объявил о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями
Общество
Число ставших россиянами иностранцев в 2020 году выросло на треть

В России 1,5 млн доз «Спутник V» поступит в оборот до конца праздников

0
Выделить главное
вкл
выкл

До конца праздников в гражданский оборот в РФ поступит 1,5 млн доз «Спутник V». О производстве препарата рассказал Александр Гинцбург, сообщает телеканал «Известия». Новых побочных реакций вакцины не обнаружено. Около 1 млн россиян привились от коронавирусной инфекции. 30 тыс. жителей Аргентины прошли вакцинацию. Буэнос-Айрес использует препарат «Спутник V».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020