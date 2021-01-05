В России 1,5 млн доз «Спутник V» поступит в оборот до конца праздников

До конца праздников в гражданский оборот в РФ поступит 1,5 млн доз «Спутник V». О производстве препарата рассказал Александр Гинцбург, сообщает телеканал «Известия». Новых побочных реакций вакцины не обнаружено. Около 1 млн россиян привились от коронавирусной инфекции. 30 тыс. жителей Аргентины прошли вакцинацию. Буэнос-Айрес использует препарат «Спутник V».

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