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Источник сообщил о компромиссе между Москвой и Эр-Риядом по добыче в феврале
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Источник сообщил о компромиссе между Москвой и Эр-Риядом по добыче в феврале

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Россия и Саудовская Аравия достигли компромисса по добыче нефти в феврале в рамках ОПЕК+. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник во вторник, 5 января, стороны условились продлить сокращение добычи.

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По словам собеседников издания, Москва и Эр-Рияд достигли компромисса в отношении нефтяной политики, согласившись держать добычу под контролем до февраля, а затем снова начать наращивать ее в марте.

Отмечается, что стороны не смогли договориться о сделке накануне и намерены завершить переговоры позднее во вторник. По словам делегатов, встреча отложена на более позднее время, официального уведомления об этом еще не поступило.

Кроме того, 4 января сообщалось, что большинство стран — членов ОПЕК+ выступило за продление нынешнего уровня добычи нефти на февраль, при этом Россия придерживалась другой позиции.

На заседании мониторингового комитета, которое состоялось накануне, решался вопрос готовности рынка нефти к новому росту добычи на объем до 500 тыс. баррелей в сутки.

В середине декабря в ОПЕК сообщили, что прогноз роста мирового спроса на нефть в 2021 году снижен на 350 тыс. баррелей в сутки, до 5,9 млн баррелей.

В марте 2020 года страны — участницы сделки ОПЕК+ не согласовали уровень добычи нефти с целью снижения. После этого стало известно, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и одновременно снизить цены. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине.

Соглашение по стабилизации ситуации на рынке углеводородов страны — участницы ОПЕК+ согласовали только в апреле.

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