Собянин заверил в выполнении соцобязательств вопреки дефициту бюджета

Все социальные обязательства перед жителями Москвы будут выполнены, несмотря на дефицит бюджета. Об этом 5 января заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании у президента России Владимира Путина по вопросам социальной защиты населения.

«Пандемия, конечно, осложнила экономическую и бюджетную ситуацию, это очевидно. Мы затратили достаточно большие деньги на борьбу с пандемией. <…> Тем не менее мы в 2020 году выполнили все социальные обязательства, в том числе дополнительные выплаты, и адресная поддержка гражданам, в том числе и выплаты пострадавшим отраслям», ― сказал он.

Градоначальник также добавил, что на данный момент в городе наблюдается положительная динамика по инвестициям в основной капитал, инвесторы уверены в выходе из кризиса.

Российский лидер, в свою очередь, выразил надежду на то, что бюджет столицы будет выполняться с профицитом, а заимствования не понадобятся. Кроме того, Путин понадеялся, что в следующем году Москва сможет помочь и регионам.

21 декабря 2020 года Собянин подписал закон о бюджете столицы на 2021–2023 годы. На 2021 год общий объем доходов бюджета города предусматривает 2,6 млрд рублей, общий объем расходов бюджета — 3,1 млрд рублей.

Основным фактором роста доходов должно стать увеличение поступлений по налогам на прибыль организаций, НДФЛ и специальных налоговых режимов малых и средних предприятий.

3 ноября мэр столицы внес в Мосгордуму проект бюджета на 2021–2023 годы, а 18 ноября на заседании парламента города его утвердили. 10 декабря депутаты Московской городской думы поддержали бюджет столицы на трехлетний период.

Отмечалось, что социальные расходы московского бюджета составят в 2021 году 1,8 трлн рублей. Власти столицы увеличили сумму более чем на 90 млрд рублей по сравнению с 2020 годом. Таким образом, на соцсферу направят более 56% расходов бюджета города.