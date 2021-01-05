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Подросток погиб в аварии на ж/д переезде в Архангельской области

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На перегоне Шалакуша-Лепша в Архангельской области на неохраняемом железнодорожном переезде произошло ДТП. Об этом сообщает во вторник, 5 января, пресс-служба РЖД.

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«Водитель легкового автомобиля, нарушив правила дорожного движения, выехал на пути и столкнулся с приближающимся пассажирским поездом №372 Котлас Южный — Архангельск Город. Машинист увидел выезжающий на переезд автомобиль, подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным для полной остановки поезда»,— говорится в публикации.

В результате происшествия были задержаны два пассажирских поезда, в том числе состав, следовавший из Архангельска в Москву.

По данным Северо-Западного следственного управления на транспорте СК, 17-летний пассажир автомобиля был доставлен в больницу с многочисленными телесными повреждениями, но несмотря на оказание медицинской помощи, скончался.

24 декабря в Амурской области при столкновении иномарки и грузового поезда погибли два человека, еще трое получили травмы.

В конце ноября автомобиль Lada Priora и поезд столкнулись в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, в результате чего погибли четыре человека, пишет «Газета.ру».

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