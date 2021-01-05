Эксперты назвали неочевидные симптомы рака

Онемение губ может сигнализировать о наличии у человека рака ротовой полости, сообщает во вторник, 5 января, издание Express со ссылкой на публикацию специалистов.

Как отмечается, тревожное онемение может наблюдаться во всей ротовой полости или только на губах. Это происходит, когда раковые клетки повреждают нервы и кровеносные сосуды.

Кроме того, обратить внимание стоит на болезненность или раздражение в области языка, красные или белые пятна во рту или на губах, утолщенные пятна на языке и во рту, боль в челюсти, а также на трудности с жеванием и глотанием.

Подчеркивается, что более 60% случаев рака ротовой полости в Великобритании спровоцированы курением, а также вызваны употреблением алкоголя.

Кроме того, у мужчин заболевание развивается в два раза чаще, чем у женщин.

16 ноября онколог Михаил Мяснянкин перечислил первые симптомы рака головного мозга. По его словам, первыми сигналами могут стать быстрая утомляемость, тошнота, частые потери сознания, головокружения, судороги, ухудшение зрения и слуха.