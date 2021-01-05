Сотрудников интерната заподозрили в присвоении подарков для ветеранов

Волонтер Алина Пинчук обвинила работников Петрозаводского дома-интерната для ветеранов в присвоении подарков, которые были предназначены для постояльцев. Об этом она написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Пинчук отметила, что в декабре купила фрукты, подготовила зефир ручной работы, купила и испекла сама в целом около 130 тортов и передала всё это сотрудникам учреждения. 29 декабря состоялась новогодняя программа с чаепитием, и девушка попросила работников интерната предоставить фотоотчет с мероприятия.

«Откуда понимаю, что всё переданное прошло через сито рук сотрудников интерната и не дошло до пенсионеров, которые являются заложниками данного учреждения. Многие по воле судьбы или случая. На столах хлеб, про фрукты и десерты, я полагаю, забыли. Будто и не было их вовсе», — говорится в посте от 4 января.

В свою очередь, одна из руководительниц интерната ответила, что отсутствовала на рабочем месте и не смогла проконтролировать данную ситуацию, но полагает, что все подарки ветераны получили.

В августе в Красноярске суд признал экс-чиновницу виновной в мошенничестве с подарками ветеранам Великой Отечественной войны. Фигурантку приговорили к трем годам лишения свободы условно.

По данным следствия, она с подельниками похитила свыше 2,2 млн рублей, выделенных из краевого бюджета на подарки ветеранам ко Дню Победы. В итоге ветераны получили более дешевые товары в меньшем количестве. Оставшиеся средства обвиняемые поделили между собой.