Заболевший COVID-19 губернатор Ульяновской области рассказал о своем состоянии

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, у которого выявили коронавирус, во вторник, 5 января, рассказал, что был в реанимации, но в настоящее время чувствует себя лучше.

«Чувствую себя гораздо лучше благодаря нашим врачам. И не перестану говорить слова благодарности в адрес медработников. Была и реанимация с аппаратом ИВЛ, и лежание на животе по 22 часа... Сейчас самое страшное позади», ― написал он на своей странице в Instagram.

Также глава региона сообщил, что теперь его ждут дыхательная гимнастика и другие предписания, чтобы «научиться заново нормально дышать».

31 декабря стало известно, что Морозов находится в стабильном состоянии. В тот же день губернатор поздравил жителей Ульяновской области с наступающим Новым годом отметив, что уходящий год был трудным.

Морозов 24 декабря написал в своем Instagram, что у него поднялась температура и есть кашель, поэтому он будет работать удаленно. На следующий день стало известно о подтвержденном коронавирусе у главы региона.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 3 284 384 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 59 506 летальных исхода, выздоровели 2 662 668 человек.

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