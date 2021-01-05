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Лукашенко: вопрос о моем президентстве можно решить только на выборах

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о его президентстве может быть решен только на выборах, передает 5 января агентство «БелТА».

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Белорусский лидер подчеркнул свое стремление к тому, чтобы «в стране было тихо и спокойно».

«Наверное, вы и сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось», — сказал Лукашенко во время своего визита на завод «Горизонт» в Минске.

Он также обратился к молодежи, подчеркнув, что молодому поколению предстоит в будущем «беречь эту страну». При этом Лукашенко подчеркнул, что выборы — «это когда и у молодого человека, и у старика бюллетени одинаковые».

Президент Белоруссии призвал не нарушать закон и добавил, что тех, кто противостоит действующей власти, он все равно считает «своими людьми».

«Если кто-то заблудший был, я тоже хочу, чтобы они услышали: другого куска земли у нас не будет. И не забывайте, мы можем потерять всё. Безвозвратно. Мы уже никогда не вернемся к этому», — подчеркнул глава государства.

15 декабря Лукашенко во время встречи в Могилеве с сотрудниками областной клинической больницы объявил, что будет «драться» за свою страну, пока «последний омоновец» и «настоящий врач» не скажут, что он как глава государства свое дело сделал.

Ранее, 20 октября, Лукашенко пообещал больше не баллотироваться на пост главы государства после принятия новой Конституции. На следующий день он заявил, что в декабре власти страны обсудят подготовку Всебелорусского народного собрания, которое намечено на начало 2021 года и в ходе которого Лукашенко планирует рассказать об изменениях в Конституции.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. С тех пор в стране не утихают акции протеста оппозиции, несогласной с итогами голосования, согласно которым победил действующий лидер страны Александр Лукашенко. Итоги голосования не признали некоторые страны Запада.

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