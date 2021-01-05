В Ярославской области мужчина упал с городской елки после попытки снять звезду

Мужчина в нетрезвом состоянии пытался снять украшение в виде звезды с верхушки главной елки в городе Любим Ярославской области. Об этом во вторник, 5 января, сообщает РЕН ТВ.

Несмотря на состояние алкогольного опьянения, мужчине удалось забраться на ель: он залез почти на самую верхушку и дотянулся до звезды, но в последний момент дерево закачалось, мужчина упал с высоты в несколько метров.

Личность мужчины уже установлена.

Накануне сообщалось, что в Челябинской области мужчина фейерверком поджег городскую елку. Выяснилось, что местный житель запускал фейерверк рядом с елью, в результате загорелась одна из новогодних игрушек. В итоге огонь повредил верхнюю часть ели.