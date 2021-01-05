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Специалист назвал способы компенсировать недостаток солнца зимой

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Основатель Школы ресурсов здоровья, кандидат медицинских наук Андрей Беловешкин рассказал, чем можно заменить солнечный свет в зимний период.

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Эксперт отметил, что солнце оказывает сильное полезное воздействие на организм, и рекомендовал отправляться на прогулку хотя бы ненадолго в те моменты, когда оно выглядывает на небе.

По его словам, отчасти дефицит солнца в зимний период можно компенсировать с помощью четырех факторов.

Во-первых, отметил Беловешкин, для бодрости зимой нужно много света. Его можно обеспечивать с помощью мощных ламп или собранных систем. Особенно это полезно в утреннее время.

Работать специалист также рекомендовал около окна. При этом он подчеркнул, что необходимо индивидуально подходить к использованию ультрафиолетовых ламп в домашних условиях. По его словам, это может спровоцировать фотостарение кожи.

Эксперт также советует восполнять недостаток витамина D c помощью добавок.

«Солнце способствует образованию оксида азота, который важен для здоровья сосудов. Компенсировать его недостаток можно увеличением физической активности, которая также стимулирует образование NO. Если на улице это невозможно, то смотрите сериал на велотренажере, работайте стоя, купите домой скакалки, балансиры, турник», — подчеркнул Беловешкин, чьи слова во вторник, 5 января, приводит «Российская газета».

Специалист рассказал, что во время пребывания на солнце одновременно с загаром человек получает эндорфины и много других полезных для организма метаболитов. Зимой же их можно выработать в организме с помощью пробежки, бани и закаливания.

«Загорать в солярии вредно, но это не повод ходить бледным. Цвет кожи зависит не только от присутствия в организме меланина, но и жирорастворимых каротиноидов. Это ликопин томатов, криптоксантин апельсинов, бета-каротин моркови, астаксантин красной рыбы и многие другие. Если вы едите много овощей, то ваша кожа будет иметь красивый золотистый оттенок, а бледность зимой выдает любителя макарон. Как вариант — добавка астаксантина», — заключил специалист.

В ноябре терапевт Лариса Алексеева дала советы для поддержания иммунитета в холодный период. Врач отметила, что зимой следует создавать яркое искусственное освещение, заменить вещи черного и серого цветов на цветные, а также позволять себе шоколад и бананы.

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