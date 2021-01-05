Открытие торгов на азиатских биржах

Фондовые рынки АТР показывают разнонаправленную динамику. На настроения инвесторов влияет ситуация с COVID-19, передает телеканал «Известия». Nikkei 225 открылся снижением на 0,35%. Индекс Hang Seng поднимается на 0,4%. Shanghai Composite в ходе торгов прибавляет 0,5%. В свою очередь в Южной Корее KOSPI поднялся на 1,2%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов потерял 0,03%. Котировки бумаг BHP Group и Rio Tinto выросли на 2,9% и 2,1%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.