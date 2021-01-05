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Экипаж Сотникова занял второе место на третьем этапе ралли «Дакар»

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Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» во вторник, 5 января, под управлением Дмитрия Сотникова пришел вторым на третьем участке ралли «Дакар».

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Россияне уступили команде из Белоруссии, которую возглавляет Сергей Вязович. Белорусы преодолели трассу в 403 км за 3 часа 35 минут и 14 секунд.

Таким образом, коллектив Сотникова проиграл соперникам только 18 секунд.

В то же время, экипаж Сотникова остается лидером в общем зачете. Его команда смогла победить как в первом, так и во втором этапе ралли.

Общая протяженность ралли «Дакар» в 2021 году составляет 7658 км, пилотам предстоит преодолеть 12 этапов трассы.

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