Президент Армении заболел COVID-19

У президент Армении Армена Саркисяна выявили коронавирус, глава государства находится на самоизоляции. Об этом во вторник, 5 января, сообщили в аппарате армянского лидера.

«Президент Армен Саркисян встретил Новый год в Лондоне в кругу семьи и внуков. 3 января Саркисян в Лондоне успешно перенес операцию на ноге. Однако у президента также появились симптомы нового типа коронавируса. Пройденный им тест дал положительный результат», — сообщили порталу «Арменпресс» в аппарате президента страны.

Отмечается, что Саркисян находится на карантине и временно продолжит исполнять свои обязанности дистанционно.

В июне 2020 года COVID-19 переболел премьер-министр Армении Никол Пашинян, коронавирус был также выявлен у его семьи. В том же месяце стало известно, что заболевших и умерших от COVID-19 в Армении больше, чем во всех республиках Закавказья.

Позднее, в ноябре, коронавирусная инфекция подтвердилась у мэра Еревана Айка Марутяна, обязанности градоначальника исполнял первый заместитель Марутяна Грачья Саргсян.

По данным портала Worldometer на 5 января, в Армении зафиксировано 160,5 тыс. случаев COVID-19, 2,8 тыс. человек скончались, 145,7 тыс. пациентов выздоровели.