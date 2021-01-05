Задержан лидер движения Proud boys выступающего против BLM

В США полицейские задержали ультраправого активиста, за сожжение баннера BLM. Энрике Таррио давно выступает против течения BLM, передает телеканал «Известия». Лидер движения Proud Boys Таррио спалил баннер с символикой в декабре. В поджоге активист сознался сам. Ранее Таррио организовал митинг за борьбу с внутренним терроризмом в США. При задержании Таррио у него обнаружили магазины для патронов. Сейчас активист под стражей, ему предъявили обвинения.

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