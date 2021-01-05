Мишустин сохранил повышенное пособие по безработице до конца 2021 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому размер максимального пособия по безработице сохраняется на уровне 12 130 рублей до конца 2021 года. Об этом во вторник, 5 января, сообщила пресс-служба правительства РФ.

«В новом году размеры максимального и минимального пособий по безработице будут сохранены на прежнем уровне. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Максимальное пособие останется в размере 12 130 рублей, минимальное ― 1,5 тыс. рублей», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что первые три месяца гражданам будет выплачиваться 75% заработка, при этом не превышая максимальной величины пособия, а следующие три месяца ― 60% заработка, но не более 5 тыс. рублей.

В конце 2020 года российский премьер продлил до 31 марта временные правила регистрации безработных и выплат им социальных пособий, введенных на фоне распространения коронавируса.

18 декабря стало известно, что число официально зарегистрированных безработных в России снизилось по сравнению с ноябрем.

19 октября Мишустин сообщил, что правительство дополнительно выделит 35 млрд рублей на поддержку безработных. Ранее, 14 октября, Федерация независимых профсоюзов России предложила сохранить повышенные размеры пособий по безработице на следующий год.

Рост безработицы произошел в России весной на фоне ограничений в связи с COVID-19. На фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции правительство страны ввело временные правила постановки на учет безработных, согласно которым это происходит в дистанционном формате на основании заявления, поданного онлайн. При этом пособие по безработице начисляется гражданам с 1-го дня признания их безработными.