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Лукашенко назвал белорусских оппозиционеров своими людьми

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает «своими людьми» оппонентов действующей власти, и призвал их не нарушать закон. Слова главы государства во вторник, 5 января, приводит БелТА.

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«Пусть это меньшинство, но это мои люди, как бы ни пафосно звучало», — сказал белорусский лидер, общаясь с представителями трудового коллектива завода «Горизонт».

Лукашенко призвал оппозиционеров не нарушать закон и каждому заниматься своим делом, развивая производства. Он также рекомендовал им в первую очередь думать не о себе, а о своих детях и о том, где они впоследствии будут работать.

Лидер республики также высказался относительно своего президентства. По его словам, этот вопрос может быть решен только путем выборов.

«Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось», — подчеркнул президент.

31 декабря Лукашенко назвал глупостью утверждения, что он хочет продлить свою власть тем, что будет председателем Всебелорусского народного собрания.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, в шестой раз подряд победил Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы, и недовольство граждан вылилось в массовые протесты по всей стране. Акции продолжаются до сих пор.

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