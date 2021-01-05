Новые правила размещения детей в оздоровительных учреждениях

В России ввели новые правила пребывания детей на отдыхе. Меры касаются размещения в оздоровительных учреждениях, сообщает телеканал «Известия». На этаже с одним эвакуационным выходом нельзя селить более 10 детей. Нововведения вступили в силу с 1 января. Постановление действует до 31 декабря 2026 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.