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Правительство РФ расширило на все регионы соцконтракт

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Поддержку семей по соцконтракту расширили на все регионы России. Соответствующее постановление подписали в правительстве РФ, сообщает телеканал «Известия». Контракт органы соцзащиты заключают с семьями, чей доход ниже прожиточного минимума. По договору граждане могут: пройти переобучение, открыть ИП, устроиться на работу, повысить квалификацию, развивать подсобное хозяйство. С 2021 года средства на заключение соцкрнтрактов регионам предоставляют из федерального бюджета. Всего планируется направить более 26 млрд рублей Ранее в пилотной программе участвовал 21 регион страны.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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