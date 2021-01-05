В Москве простились с актером Владимиром Кореневым

В Москве во вторник, 5 января, состоялась церемония прощания с народным артистом России Владимиром Кореневым, гражданская панихида прошла в Электротеатре «Станиславский».

Траурная церемония была организована на основной сцене театра, в фойе на экранах демонстрировались кадры из фильмов с участием Коренева: «Человек-амфибия», «Дети Дон-Кихота», «Освобождение».

Проход был свободный.

Народного артиста России похоронят на Введенском кладбище в Москве, рядом с его родителями.

Владимир Коренев скончался 2 января на 81-м году жизни от коронавируса.

Соболезнования в связи со смертью актера выразили президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет «Газета.ру».

Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе, окончил ГИТИС. Будучи студентом выпускного курса, сыграл роль в фильме Владимира Чеботарева «Человек-амфибия», которая принесла ему широкую известность.

Затем играл в Московском драматическом театре имени Станиславского (сейчас Электротеатр «Станиславский»).

Всего на счету артиста около 30 ролей в кино и десятки ролей в театре.