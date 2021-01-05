В гражданский оборот в течение недели поступят 1,5 млн доз вакцины «Спутник V»

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во вторник, 5 января, назвал ТАСС число доз вакцины от коронавируса «Спутник V», которые поступят в гражданский оборот в России до конца новогодних праздников.

«Мне кажется, уже более 1,5 млн [доз вакцины] уйдет до конца праздников [в гражданский оборот]», ― сказал он агентству.

2 января глава Минздрава России Михаил Мурашко объявил, что сделавшие прививку от коронавируса могут уже с 1 января получить сертификат о вакцинации на сайте госуслуг. О появлении паспортов вакцинации на портале он рассказал 29 декабря.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России 15 декабря, а в Москве — 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром им. Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от инфекции. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 3 284 384 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 59 506 летальных исхода, выздоровели 2 662 668 человек.

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