Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Экипаж Сотникова занял второе место на третьем этапе ралли «Дакар»
Общество
Вход в храм Христа Спасителя на рождественскую службу ограничат из-за COVID
Общество
В гражданский оборот в течение недели поступят 1,5 млн доз вакцины «Спутник V»
Мир
Путин обсудил с Меркель возможное совместное производство вакцин
Мир
Песков заявил о невозможности мировой войны благодаря ядерному паритету
Экономика
Правительство сохранило повышенный размер пособия по безработице на 2021 год
Туризм
Москва присоединилась к проекту по безопасности путешествий на фоне COVID-19
Общество
Прокуратура в период пандемии добилась погашения долгов по зарплате на 22 млрд рублей
Экономика
Мишустин расширил возможности использования средств по соцконтракту

Changan CS35 Plus 2

0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
В плафоне потолочного освещения в максимальной комплектации можно найти кнопки открывания/закрывания люка, экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС, очечник и USB-разъем для видеорегистратора
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Громкость музыки в китайце можно отрегулировать либо кнопками на руле, либо … попросить это сделать пассажира. Удивительно, но цифровой регулятор громкости аудиосистемы встроен в панель над перчаточным ящиком
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Сзади просторно, в спинках кресел переднего ряда куча кармашков для всякой мелочевки, есть USB-гнездо для зарядки. Не хватает только подогрева
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Порадовали крючки для одежды/сумок, закрепленные на подголовниках передних кресел
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
В топовой комплектации помимо парктроников, над планкой под госномер встроена камера заднего вида.
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
В непогоду она, конечно, быстро пачкается, но у нее такое отличное разрешение, что в принципе можно и лишний раз выйти протереть объектив
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
В районе багажника, объем которого целых 403 л., в вертикальных стойках «форточки» не предусмотрены в принципе. На их месте красуются фальш-панели из уже знакомого нам черного глянцевого пластика, по центру которых китайцы разместили «пернатый» логотип Changan
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Changan CS35 Plus, в отличие от корейских или японских одноклассников, не перегружен интеллектуальными ассистентами и прочими помощниками. В нем нет датчиков контроля слепых зон или ассистента удержания авто в полосе, зато есть внушительных размеров боковые лопухи-зеркала с отличной обзорностью и программируемый смарт-ключ с бесключевым доступом и функцией дистанционного запуска двигателя
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
В Россию поставляются автомобили исключительно с линзованными фарами и галогеновыми лампами, а вот на родине у кроссовера опционально устанавливается и светодиодный свет
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Заглянув в район зоны покоя дворников, я окончательно убедилась, что Changan еще пока не до конца адаптировался к российским реалиям и пожеланиям клиентов. Бесспорно, автомобилю не хватает «зимнего пакета» всевозможных обогревов, ну и банальный сток воды из около капотного пространства и зоны ветрового стекла в кроссовере рассчитан явно на дотошного владельца: Диаметр отверстия для слива едва ли превышает 5 мм, следовательно, большую часть года он будет забиваться листочками и веточками, а зимой — превращаться в монолитный айсберг
Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020