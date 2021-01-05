Changan CS35 Plus 2

Changan CS35 Plus, в отличие от корейских или японских одноклассников, не перегружен интеллектуальными ассистентами и прочими помощниками. В нем нет датчиков контроля слепых зон или ассистента удержания авто в полосе, зато есть внушительных размеров боковые лопухи-зеркала с отличной обзорностью и программируемый смарт-ключ с бесключевым доступом и функцией дистанционного запуска двигателя