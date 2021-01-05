Changan CS35 Plus 2

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
В плафоне потолочного освещения в максимальной комплектации можно найти кнопки открывания/закрывания люка, экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС, очечник и USB-разъем для видеорегистратора
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Громкость музыки в китайце можно отрегулировать либо кнопками на руле, либо … попросить это сделать пассажира. Удивительно, но цифровой регулятор громкости аудиосистемы встроен в панель над перчаточным ящиком
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Сзади просторно, в спинках кресел переднего ряда куча кармашков для всякой мелочевки, есть USB-гнездо для зарядки. Не хватает только подогрева
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Порадовали крючки для одежды/сумок, закрепленные на подголовниках передних кресел
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
В топовой комплектации помимо парктроников, над планкой под госномер встроена камера заднего вида.
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
В непогоду она, конечно, быстро пачкается, но у нее такое отличное разрешение, что в принципе можно и лишний раз выйти протереть объектив
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
В районе багажника, объем которого целых 403 л., в вертикальных стойках «форточки» не предусмотрены в принципе. На их месте красуются фальш-панели из уже знакомого нам черного глянцевого пластика, по центру которых китайцы разместили «пернатый» логотип Changan
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Changan CS35 Plus, в отличие от корейских или японских одноклассников, не перегружен интеллектуальными ассистентами и прочими помощниками. В нем нет датчиков контроля слепых зон или ассистента удержания авто в полосе, зато есть внушительных размеров боковые лопухи-зеркала с отличной обзорностью и программируемый смарт-ключ с бесключевым доступом и функцией дистанционного запуска двигателя
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
В Россию поставляются автомобили исключительно с линзованными фарами и галогеновыми лампами, а вот на родине у кроссовера опционально устанавливается и светодиодный свет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Заглянув в район зоны покоя дворников, я окончательно убедилась, что Changan еще пока не до конца адаптировался к российским реалиям и пожеланиям клиентов. Бесспорно, автомобилю не хватает «зимнего пакета» всевозможных обогревов, ну и банальный сток воды из около капотного пространства и зоны ветрового стекла в кроссовере рассчитан явно на дотошного владельца: Диаметр отверстия для слива едва ли превышает 5 мм, следовательно, большую часть года он будет забиваться листочками и веточками, а зимой — превращаться в монолитный айсберг
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