Changan cs35 plus

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
В салоне CS35 Plus царит корейский конструктивизм: минимум финтифлюшек, тачскрин повсеместно заменил кнопки, ручки, колесики-крутилки, черный глянец вперемешку с пластиковыми панелями а-ля матовый алюминий. Кожзам качественный, строчка ровная, нет и намека на неприятные запахи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Щиток приборов с крупными классическими аналоговыми шкалами предельно информативен
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Экран мультимедийной системы диагональю 10,25 дюйма и разрешением 1920×720 точек яркий, четкий. Программная оболочка располагает тремя цветовыми вариантами оформления, не глючит, и вообще работает весьма прилично, В переводе на русский, правда, встречаются небольшие огрехи, но, говорят, что в следующей версии прошивки Changan их исправит
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Минимализм одержал победу и на центральном тоннеле: селектор передач, кнопка стояночного тормоза и подстаканники, а, и да — две огромные кнопки подогрева передних кресел. Ну чтобы уж точно не промахнуться
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Порадовала привычная и понятная «клюшка» селектора АКПП, без всех этих новомодных джойстиков. Кроссовер доступен с пятиступенчатой механикой или шестиступенчатым надежным японским «автоматом» Aisin 3-го поколения
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