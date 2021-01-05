Путин обсудил с Меркель возможное совместное производство вакцин

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией, уделив особое внимание перспективам совместного производства вакцин. Об этом во вторник, 5 января, сообщает пресс-служба Кремля.

Между лидерами стран произошел телефонный разговор, во время которого Путин и Меркель поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками.

«Обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин. Условлено о продолжении контактов по этой теме между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран», — говорится в публикации.

Кроме того, главы государств затронули аспекты внутриукраинского урегулирования в контексте реализации Минских договоренностей.

В Евросоюзе 27 декабря стартовала массовая вакцинация населения препаратом Pfizer и BioNTech. В Германии создано 442 прививочных центра. Кроме того, ФРГ также разрабатывает свою вакцину от COVID-19. Этим проектом занимается немецкая биофармацевтическая компания CureVac.

В России масштабная вакцинация во всех регионах стартовала 15 декабря. Гражданам предлагают сделать прививку препаратом «Спутник V», разработанным специалистами Центра имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной от коронавируса, его зарегистрировали 11 августа. Итоговая эффективность вакцины составила 91,4%, в тяжелых случаях — 100%.

Кроме того, специалистами российского центра «Вектор» разработан препарат «ЭпиВакКорона» — он зарегистрирован 14 октября.

В ряде стран раскритиковали российскую вакцину. В Германии заявили о том, что данных о ее качестве, эффективности и безвредности пока якобы нет. В США сообщили, что российская вакцина от коронавируса прошла слишком мало испытаний и якобы отстает от американских разработок.